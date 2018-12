El caso de falsos donantes a campañas salpica al partido oficialista de Perú

El caso de falsos donantes a las campañas presidenciales de los partidos políticos en Perú salpicó al oficialista Peruanos por el Kambio (PPK), después de que un diario revelara que cinco ciudadanos niegan haber entregado una colaboración económica a esa agrupación en 2016.

El diario El Comercio señaló que las contribuciones negadas suman S/ 161,647 (unos US$ 49,000), del total de S/ 10.5 millones (US$ 3.18 millones) que PPK registró como aportes a su campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Las elecciones del 2016 fueron ganadas por Pedro Pablo Kucyznski, quien dimitió en marzo pasado en medio de un escándalo por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, y fue reemplazado por Martín Vizcarra, quien era su vicepresidente.

Las denuncias de financiación irregular de las campañas son investigadas como presunto lavado de activos por la Fiscalía y han llevado a la líder opositora Keiko Fujimori a prisión preventiva durante 36 meses, mientras que otras personas niegan haber aportado a la campaña del Partido Aprista, del expresidente Alan García.

En el caso de PPK, El Comercio detalló hoy que el economista Juan Estela y Nalvarte, quien colaboró en un inicio como simpatizante del partido de Kuczynski, negó haber hecho una donación de campaña por S/ 20,000 (unos US$ 6,000).

"Le confieso que no he aportado (dinero), probablemente han utilizado mi DNI, pero no he aportado", declaró el economista.

Un empleado bancario, identificado como Lizandro Ramón Artica, también dijo que "jamás" aportó S/ 15,000 (unos US$ 4,500) a la campaña de PPK.

"Me siento una vez más decepcionado de nuestros partidos políticos", señaló Artica, mientras que el ingeniero Giancarlo Enrico Castro aparece con tres contribuciones por un total de S/ 81,647 (US$ 24,900), que también negó.

"No he aportado nada. No tengo conocimiento. Recién me estoy enterando. Me sorprende y me preocupa", sostuvo, al igual que el ciudadano Alberto Napurí Gonzales, quien aparece registrado con una donación de S/ 25,000 (US$ 7,500).

El empresario José Luis Pastor Frisancho, que figura con un aporte de S/ 20,000 (unos US$ 6,000), señaló a El Comercio, que "nunca" dio dinero, "ni a ellos ni a nadie".

El Comercio agregó que en la relación de aportes de campaña presentada por PPK ante la ONPE, también se registra una contribución de S/ 24,690 (US$ 7,480) a nombre de un ciudadano cuyo DNI pertenece a otra persona.

Al respecto, el legislador Gilbert Violeta, quien fue jefe de la campaña de PPK, declaró al diario que se deberán hacer las verificaciones y que él no ha "manejado ni un centavo".

Violeta dijo que él fue jefe de campaña solo hasta enero del 2016 y luego ese puesto fue asumido por "el actual presidente Vizcarra, quien lo dirigió con los resultados positivos que se conocen".

Consultado por el rotativo, Vizcarra respondió, mediante la Oficina de Prensa de la Presidencia, que nunca se encargó del tema económico de la campaña y que el tesorero era José Labán y el administrador Alfonso Grados, quien luego fue ministro de Trabajo.

El presidente señaló que no conoció las cuentas del partido y que solo veía "estrategia de campaña política, nunca temas de dinero".

Sin embargo, Grados negó haber sido administrador de la campaña y dijo que solo colaboró como una persona de confianza de Kuczynski, sin asumir algún cargo oficial.

"Creo que es importante investigar. En la fiscalía ya existe un proceso que revisa la campaña de PPK y he sido citado como testigo. Voy a colaborar con toda la información que disponga", anunció.

Labán dijo, a su turno, que "la recaudación de fondos estuvo a cargo de un equipo" en el que no participó y remarcó que el propio Kuczynski "podría dar los detalles de ese equipo".

El abogado del exgobernante, César Nakazaki, aseguró que actualmente recopilan la información sobre su campaña, para lo cual han designado a un perito contador.

"Habrá que revisar cada caso", concluyó en referencia a los ciudadanos que niegan haber aportado al partido de Kuczynski.