Caso Edwin Donayre: comisión admitió a trámite pedido para levantar su inmunidad

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decidió admitir por mayoría a trámite el pedido de parte del Poder Judicial para levantar el fuero al congresista Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso), condenado a cinco años y medio de prisión efectiva.

Con esta paso superado, el grupo de trabajo encabezado por Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista) procederá a realizar las diligencias para determinar si es que procede o no levantar la inmunidad del legislador para que pueda ser arrestado y se pueda cumplir la sentencia en su contra.

La votación terminó con cinco votos a favor de la admisión del pedido: Luciana León, Marco Arana (Frente Amplio), Edmundo del Águila (Acción Popular), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Moisés Guía (Peruanos por el Kambio).

Los congresistas de Fuerza Popular Carlos Tubino y Marco Miyashiro votaron en abstención.

Al inicio del debate, Luciana León recordó que la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria de la Corte Suprema ha pedido hasta en dos oportunidades, primero el 26 de setiembre del 2018 y luego el 27 de noviembre de ese mismo año, que se levante el fuero de Edwin Donayre par que se pueda acatar la condena por el delito de peculado.

"No nos vamos a abocar por el fondo del asunto. No podemos hacerlo si no escuchamos la defensa del congresista ( Edwin Donayre ). No podemos devolver ni archivar el expedientes si no admitimos a trámite", comentó la presidenta de la comisión.

El general en retiro y hoy parlamentario Edwin Donayre fue sentenciado a cinco años y medio de prisión efectiva en agosto del 2018 por el delito de peculado por el robo de combustible que ocurrió cuando estuvo asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur.

Edwin Donayre presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema para que se deje sin efecto esa sentencia condenatoria. El tribunal encabezado por el magistrado César San Martín dejó a voto su pronunciamiento.