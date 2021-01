La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, sostuvo que la situación del congresista Daniel Olivares podría resolverse más rápido en el Parlamento que muchas de las denuncias por corrupción que afrontan sus colegas, debido a la diferencia en los procedimientos de cada caso.

Olivares reveló en una conversación con el candidato presidencial de su agrupación, Julio Guzmán, que es consumidor de marihuana desde hace 20 años. Tras ello, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Mariano Yupanqui de Somos Perú, adelantó que se propondrá a los integrantes de este grupo denunciar de oficio al congresista del Partido Morado.

Al respecto, Vásquez dijo a Ideele Radio que investigaciones como la seguida contra el congresista Edgar aún no llegan al Pleno porque se necesita un informe claro. “Definitivamente es muy probable que por ejemplo una denuncia como esta que se está haciendo en Ética contra el congresista Olivares (avance más rápido), porque en Ética tienen un procedimiento más corto”, señaló.

“A lo mejor eso llega a resolverse más pronto, llega a tener la posibilidad de una sanción primero que los temas de corrupción, que pasan por una subcomisión primero, que tienen que llegar a la comisión permanente, luego deben verse en el pleno, entonces son los procedimientos los que hacen la diferencia”, acotó.

Tras conocer la noticia de la posible indagación en su contra, Olivares dijo no tener problema con la medida, si es que esta sirve para “destrabar” los casos que están pendientes en la Comisión de Ética.

“Lo mismo lo dije hace como siete meses y no pasó nada, pero no estábamos en campaña y yo no era tan relevante. Me llama la atención pero finalmente si una investigación hacia mí va a hacer que se destraben todas estas sanciones que están pendientes de cobros indebidos, de golpes de Estado y cosas así, pues genial”, dijo a Canal N.