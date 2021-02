La fiscal Rocío Sánchez, quien se encuentra a cargo del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, aseguró este martes que pone su cargo a disposición y no se aferra a este, luego que la fiscal Sandra Castro revelara que se reunieron con el expresidente Martín Vizcarra en el 2018 para solicitar “apoyo” y “protección” frente a la investigación que realizaban.

“Como vuelvo a decir, yo no me aferro a los cargos y pongo mi cargo a disposición. No tengo ningún interés personal en la investigación”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, indicó que “es falso” que ella haya solicitado dicho encuentro y aclaró que no se realizó en la vivienda del exmandatario, sino en otro departamento. Destacó que ella fue “invitada” por Sandra Castro.

“Yo nunca he solicitado ninguna reunión porque yo he desconocido que la doctora Castro viva en un condominio donde también viviría el expresidente de la República. Yo fui invitada por la doctora Castro a un domicilio de una amiga con la que ella venía realizando un contrato de compra y venta de un departamento. En ese domicilio se encontraba el señor Vizcarra”, contó.

“Al llegar, yo me quedé sorprendida, pero ingresé al departamento. Sandra me presenta y expone el tema de la seguridad, la inseguridad [...] que podrían suscitarse en el marco de la investigación por organización criminal en el Callao”, agregó.

Sánchez explicó también que no recuerda la fecha exacta del encuentro, pero que este fue a fines de marzo o inicios de abril del 2018.

“La señora Castro ha dado un marco temporal de la reunión en una supuesta fecha que no es la correcta. No es según mi versión, como han sucedido las cosas y entiendo que el señor Vizcarra también ha precisado que no fue en su domicilio como lo ha señalado Castro, ni tampoco en el periodo como ella señala, sino inmediatamente después, cuando él asume el cargo. Recordemos que él asume el cargo en marzo y esta reunión se habría suscitado entre fines de marzo y principios de abril”, dijo.

Finalmente, destacó que la reunión “no tuvo ninguna connotación con relación a la investigación” que se realiza por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que su participación no fue de más de 10 minutos y que el fiscal Pablo Sánchez, coordinador de este equipo, no tenía conocimiento de la misma.