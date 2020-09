La investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto podría llegar a actuales funcionarios del JNE y ONPE.

Ante la consulta de canal N sobre si las delaciones que tiene su despacho podrían alcanzar a los actuales integrantes de dichos organismos electorales, la fiscal Rocío Sánchez, a cargo de la pesquisa, no lo descartó.

“Claro, pero primero que me dejen trabajar, porque si no, no puedo trabajar, si me están pidiendo las carpetas, si estoy revisando todos los días los folios, etc. Un fiscal no puede trabajar de manera tranquila y objetiva así, con esta presión”, dijo tras denunciar que recibe presiones para entregar las carpetas de investigación.

En ese sentido, consideró que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no tendría que estar preocupada por el destino de las declaraciones de los testigos protegidos.

“Lo que yo siento es que hay desconfianza hacia mi trabajo, porque se trascienden las informaciones de los cuadernos reservados, pero quiero dejar en claro que esta fiscal no ha trascendido esa información, quien la ha trascendido son los propios colaboradores, pero debido a la mala estrategia que los presionan para que no pidan prisiones preventiva en su contra”, acotó.

Sánchez recalcó que se siente presionada y que evalúa su renuncia, ya que habría intereses para que se aleje del caso.

“Sí, porque para mí, mi tranquilidad y mi familia son primero. Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, me retiro. Están creando un episodio dentro de mis facultades”, remarcó.

El caso

A inicios de mes se conocieron una serie de conversaciones, a través de WhatsApp, entre Sánchez y Carlo Magno Salcedo, abogado y asesor del Partido Morado. Tras conocerse esta noticia, la fiscal rechazó que haya buscado favorecer al líder de dicha agrupación, Julio Guzmán, quien afronta una investigación por el caso Odebrecht.

Sánchez explicó que estas conversaciones se producen en el marco de diligencias previas, ya que Salcedo había sido convocado a su despacho a fin de que proporcione información dentro de una pesquisa reservada para corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según dijo, la información proporcionada por el informante apunta hacia una línea de investigación sobre presuntos actos ilícitos en el JNE y CNM, en el marco de las elecciones generales del 2016.

“El colaborador eficaz, en el 2019, nos señala que hubo actos irregulares dentro del JNE, pues la decisión mía era dar un giro a la investigación, ampliarla, para que se puedan indagar presuntos actos de corrupción en el sistema electoral”, señaló Sánchez a RPP.