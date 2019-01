Caso cocteles: Dejan a voto recusación contra sala que sacó a juez Concepción Carhuancho

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción dejó a voto su decisión ante la recusación que presentó el equipo especial para el caso Lava Jato para apartar de las investigaciones a la segunda sala, la cual decidió sacar a Richard Concepción Carhuancho de las investigaciones por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y otos.

Esta mañana, se llevó a cabo una audiencia en la cual participaron los tres integrantes de la primera sala de apelaciones: Edita Condori Fernández como presidenta, Sonia Torre y Rómulo Carcausto.

Asimismo, estuvieron presentes los abogados de los investigados que están a favor de la recusación que fue admitida contra Richard Concepción Carhuancho, entre ellos Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien solicitó el apartamiento del juez de investigación preparatoria.

Culmina audiencia. Juez Rómulo Carcausto anuncia que resolución será emitida en plazo de Ley y notificada a las partes en sus respectivas casillas electrónicas. https://t.co/Hnf8yd6yl2 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 28 de enero de 2019

Por parte de Ministerio Público, estuvo el fiscal superior adjunto Hernán Wilfredo Mendoza, en representación del equipo especial Lava Jato. Cabe recordar que Rafael Vela Barba, quien preside este equipo de fiscales, se encuentra en un viaje a Andorra en el marco de las investigaciones.

El fiscal Mendoza, durante su exposición, cuestionó a la Primera Sala de Apelaciones, presidida por el juez César Sahuanay, por haber actuado de manera oficiosa y sin recurrir a la fuente original para determinar si las declaraciones que hizo Richard Concepción Carhuancho demostraban que había un riesgo de pérdida de imparcialidad. Incluso destacó que los jueces usaron como base una transcripción en la cual había errores, ya que se cambiaron palabras como "presionado" por "capturado".

"Reemplazar 'presionado' por 'capturado' es grave y eso demuestra que no tuvieron a la vista ni a la mano la fuente originaria, porque han descontextualizado toda la declaración que dio el juez Richard Concepción Carhuancho en el programa periodístico de RPP Noticias", señaló el fiscal del equipo especial.

La recusación aprobada contra Richard Concepción Carhuancho considera que las palabras que usó el magistrado en una entrevista brindada el 1 de enero generaban dudas sobre la imparcialidad por haber señalado que el Ministerio Público, con Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, estaba siendo presionado por Fuerza Popular.

En respuesta, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, cuestionó al Ministerio Público por querer participar en un proceso de recusación que solo debería involucrar a la parte afectada, en este caso los investigados, y el juez en cuestión.

Asimismo, dijo que están buscando apartar a la Segunda Sala de Apelaciones solo porque tomó una decisión que no les favorece y que Richard Concepción Carhuancho hizo afirmaciones cuando todavía no hay hechos demostrados en un juicio, como indicar que Fuerza Popular tenía "capturado" al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Luego de escuchar ambos argumentos, la Primera Sala de Apelaciones señaló que se pronunciarán en el plazo de ley y que notificarán a las partes en sus casillas electrónicas en los próximos días.

Luego de que se resuelva esta recusación planteada por el equipo especial, se procederá a evaluar su pedido de nulidad para que el apartamiento de Richard Concepción Carhuancho quede sin efecto y pueda seguir participando en el proceso contra Keiko Fujimori y otros investigados.