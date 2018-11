El excontralor general de la República Edgar Alarcón afirmó que para sacar adelante la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra , le pidió una "recomendación administrativa".

"Martín Vizcarra me pidió una recomendación administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y [Alfredo] Thorne se molestó (exministro de Economía)", dijo el exfuncionario en ATV Noticias.

Alarcón narró que a la primera reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue convocado por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala. "Me llevó a una sala más pequeña donde estaban Thorne y Vizcarra. No sabía que me iba a reunir con ellos", expresó.

Refirió que Thorne quiso condicionar los resultados del informe de la adenda de Chinchero y que luego de esa reunión, Zavala lo llamó en varias oportunidades. " Me sentía presionado y condicionado de que si Chinchero no salía, era perjudicial para el país ", enfatizó.

"Zavala me llamó por teléfono varias veces. A tanta insistencia, le dije que el informe tenía responsabilidad penal ", dijo al mencionar que entre los principales implicados se encontraban la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y el propio Vizcarra.

Según el informe que Alarcón presentó cuando estaba a cargo de la Contraloría General de la República, se encuentra acreditado que Vizcarra emitió una resolución suprema para la firma de una adenda que era lesiva al Estado peruano.

"Los implicados son Fiorella Molinelli y nueve implicados más (...) La más insistente con el tema de Chinchero era Fiorella Molinelli, ella era la que lideraba este grupo operativo que tenía mucho interés en que se firme este contrato", señaló Alarcón al asegurar que hubo una "estructura" para sacarlo del cargo de contralor.

De acuerdo al informe que mostró Alarcón, en la relación de funcionarios involucrados en los hechos está Martín Vizcarra.