El doctor Carlos Vela Barba, quien postula al Congreso por el partido Alianza para el Progreso (APP), aseguró este viernes que está inscrito en dicha agrupación desde el 2014, cuatro años antes de que su hermano el fiscal superior Rafael Vela Barba asumiera la coordinación del equipo especial del caso Lava Jato.

Al ser consultado sobre si su inscripción en APP fue previo a que su hermano se hiciese conocido por coordinar el equipo especial del caso Lava Jato, Vela Barba respondió “es correcto”. “En el año 2014 yo solicité mi inscripción en el partido Alianza para el Progreso", dijo en una entrevista con RPP.

Carlos Vela afirmó que él y su hermano Rafael son “dos personas distintas” que han “caminado por el camino de la verdad”. Detalló que hace 22 años que realiza actividades políticas centradas en el sector de la salud.

“Tengo 22 años luchando para que la salud sea mejor en nuestro país y en realidad no vamos a perder el tiempo en contestar algunas afirmaciones inexactas. He sido director nacional de la Cruz Roja peruana [...], posteriormente, he tenido muchos trabajos de asistencia comunitaria en la zona de Villa el Salvador y otras zonas del país”, reveló.

Este miércoles, el fiscal superior Rafael Vela indicó que “prefería no pronunciarse sobre el tema” de la postulación de su hermano. Remarcó que dicha candidatura responde a una decisión personal de su hermano y no a una decisión familiar.

“Él [su hermano] tiene sus propios méritos en su hoja de vida y a mí no me corresponde sino respetar su decisión. Ahora, de hecho, mi trabajo está completamente separado del de él. Es médico y yo soy abogado, soy fiscal y debo honrar siempre mis obligaciones sin ningún tipo de consigna diferente”, manifestó en dicha oportunidad.