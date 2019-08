El portavoz titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que su bancada “ha cedido bastante” al no presentar candidato para la presidencia del Congreso y reiteró que no dejarán la Comisión de Constitución.

En esa línea, cuestionó que otras bancadas pidan al fujimorismo dejar determinadas comisiones cuando siguen siendo la bancada con mayor número de parlamentarios.

“Fuerza Popular ha hecho un gesto importante que no ha sido apreciado ni evaluado, que es dejar la presidencia del Congreso y dársela a un parlamentario que ha sido ministro de este Gobierno. Es más, el segundo vicepresidente, [a] otro parlamentario que ha sido ministro [Salvador Heresi] no solo de este Gobierno, sino de Martín Vizcarra”, sostuvo en una entrevista con el programa "Agenda Política".

“[Dejar la Comisión de Constitución] es una utopía de los que no tienen la fuerza de los votos y las curules en el Congreso, y que quieren que nosotros sigamos cediendo. Ya hemos cedido bastante en la Mesa Directiva”, señaló.

En otro momento, al ser consultado respecto a una posible permanencia de su colega Rosa Barta a cargo del referido grupo de trabajo, Tubino aseveró que “lo más probable” es que la legisladora no presida ninguna comisión legislativa.

“Lo más probable [es que no presida ninguna comisión]. Esto no quiere decir que no podría ser. Pero es algo que sería totalmente inusual, y eso es un tema que se verá internamente”, indicó.

Finalmente, el parlamentario lamentó “profundamente" que el Ejecutivo haya propuesto un adelanto de elecciones, y dijo creer que la medida es “una cosa totalmente exagerada, porque no estábamos en una confrontación tan grave como hace unos años”.