El excongresista fujimorista Carlos Tubino renunció a Fuerza Popular luego de que el partido no lo dejara postular en los próximos comicios 2020 para elegir al nuevo Congreso.

En Twitter, Tubino difundió una carta en la que señala que se aleja del fujumorismo, “luego de que las últimas decisiones adoptadas de negarme la posibilidad de participar en el proceso electoral de 26 de enero de enero 2020 y resacir mi honor, luego del cierre anticonstitucional del Congreso por el presidente Martín Vizcarra”.

“Por un tema principista he renunciado a Fuerza Popular, recuperando mi independencia. No me enrolaré en ningún partido político. Lo hago con pesar y con profundo agradecimiento a Keiko Fujimori al darme la oportunidad de representar al pueblo ucayalino en Congreso”, tuiteó Tubino.

La renuncia de Tubino es la segunda baja en esta semana para el partido fujimorista. Alejandra Aramayo se apartó de Fuerza Popular el pasado martes tras las discrepancias dentro del partido.

“Hace unos días le comuniqué a Keiko Fujimori mi decisión de alejarme de Fuerza Popular, bancada que integré hasta el último día que funcionó el Congreso”, contó en Twitter.

Alejandra Aramayo renunció al fujimorismo el pasado martes. (Foto: Congreso)