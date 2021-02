El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez, indicó que no hay ningún apuro en aprobar la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, quien postula al Congreso en representación de Somos Perú, antes de las elecciones de abril.

En diálogo con Gestión, el legislador explicó que su grupo de trabajo será bien meticuloso en este tema, ya que cualquier error podría viciar el procedimiento. En ese sentido, dijo que no aceptarán presiones de ningún tipo

“No hay ningún apuro para que esto (caso de Martín Vizcarra) se apruebe antes de los comicios. Imagínese que aprobáramos el informe de manera rápida y sin contemplar ninguno de los pasos previstos, eso ocasionaría la nulidad del procedimiento”, acotó.

Pérez recalcó que la subcomisión no se guiará de las fechas previstas en el cronograma electoral, sino de los plazos que exige el reglamento del Congreso. Recordó que en el supuesto caso que se apruebe el juicio político del exmandatario, la inhabilitación es para el ejercicio de la función pública, más no para participar en la contienda electoral.

“Si tratamos de apretar la agenda de la comisión a este cronograma electoral, se daría lugar a vicios en el procedimiento. Nosotros no nos guiamos por ese calendario (electoral). Si las circunstancias así lo ameritan, y el procedimiento llega incluso después de la fecha de las elecciones, para nosotros no habrá ningún problema. Lo que nosotros queremos es cumplir cada uno de los pasos del reglamento”, remarcó.

Vizcarra, al igual que las exministras Pilar Mazzetti y Elisabeth Astete, podrían ser investigados por ocho presuntos delitos. Estos son: organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos

Plazos y trabajo

Consultado por los plazos para revisar estas denuncias, Pérez indicó que espera resolverlas, dentro de su grupo de trabajo, entre un mes y medio a dos meses, como máximo.

“Para la quincena de abril el informe ya debería estar aprobado en la subcomisión”, acotó, tras precisar que luego deberá ser analizado nuevamente por la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso.

“En la siguiente etapa es mucho más sencillo el trámite. Tomando en cuenta los antecedentes, en la Comisión Permanente se demora una semana y otra más en el Pleno. A fines de abril, los informes ya deberían estar resueltos en el Pleno”, añadió.

El congresista de Acción Popular recordó que es la primera vez que una sola persona, como Martín Vizcarra, es denunciado de forma masiva, y en un poco tiempo. “No hay antecedente en la práctica parlamentaria que para un solo denunciado o dos, hayan tanta denuncias. A lo mucho eran dos o tres denuncias para una sola persona, pero estamos ante ocho denuncias, y esperamos que vengan más. Es casi seguro que el Ministerio Público presente su propia denuncia, ya que ha abierto una investigación preliminar al respecto”, señaló.

En ese sentido, no descartó que se designen a dos congresistas para llevar a cabo la indagación, cuyo plazo no debería exceder los 15 días. “Yo he venido planteando la tesis de que un solo congresista no puede ver todas estas denuncias, porque son varias. Hay que revisar pruebas, llamar audiencias, etc. Considero que podría ser nombrados dos legisladores por cada grupo de denuncias, pero eso hay que debatirlo en la comisión”, enfatizó.