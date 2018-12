El ministro del Interior, Carlos Morán, aseveró que no existe nada irregular en el vehículo que, según simpatizantes apristas, habría 'chuponeado' conversaciones telefónicas al interior de la vivienda del ex presidente Alan García.

"Me puse en contacto con el señor Ricardo Pinedo [secretario de Alan García] y él me pidió a mí que temía por la seguridad del ex presidente y que yo le garantizaba como ministro y como parte del Gobierno que no le iba a pasar absolutamente nada que se iba a constituir a su domicilio y que nosotros íbamos a reforzar la seguridad para que no le pase absolutamente nada", sostuvo en diálogo con RPP.

"Yo le invito que venga la fiscalía y que verifique qué contiene el vehículo y verifique lo que hay en el interior. Le garantizo que no hay nada irregular", señaló.

Minutos antes, el ex presidente Alan García acusó esta noche al mandatario Martín Vizcarra de ser el responsable "en última instancia" de un presunto chuponeo por parte del Ministerio del Interior en su contra.

"Me parece rarísimo que se extraiga de un vehículo de escucha que espero que no se vaya de aquí hasta que llegue la fiscalía que sirve para muchas cosas y denuncie este delito flagrante y ojalá que el ministro del Interior tenga una explicación que darnos sobre el personal y quienes han resguardado a los que escuchan", sostuvo García en diálogo con la prensa.

"En última instancia ahora como se responsabiliza de todo a Alan García cuando alguien compró una máquina de escribir en un ministerio, el gran responsable es Vizcarra", señaló.

En esa línea, el otrora jefe del Estado calificó el presunto chuponeo como una "práctica montesinista" en su contra y difundió una foto del interior del vehículo a través de su Twitter.



Prácticas montesinistas. ¿con qué derecho intervienen los teléfonos?La camioneta debe inmovilizarse y abrirse a la prensa. pic.twitter.com/dey51OjMd1 — Alan García (@AlanGarciaPeru) 6 de diciembre de 2018

En horas de la tarde, simpatizantes del Partido Aprista Peruano se enfrentaron esta noche a la policía al percatarse de la presencia de un vehículo que supuestamente habría 'chuponeado' conversaciones telefónicas al interior de la vivienda del otrora jefe del Estado.

Según declaraciones de las personas presentes, se observó cómo personal de la policía escoltaba a una persona con un maletín negro, que supuestamente contendría el material grabado.

García Pérez aseveró que no existe Estado de Derecho en el país si es que "los peruanos" están siendo escuchados.

"Estoy seguro que muchas personas de la oposición o que no están con el Gobierno también están siendo escuchadas y esto es muy lamentable", indicó.