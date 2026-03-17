Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Redacción Gestión
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Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino juramentó esta tarde como el nuevo ministro en la cartera de Defensa en

Díaz Dañino se desempeñó como general de brigada en retiro del Ejército del Perú. Además, trabajo en las áreas de planeamiento y gestión presupuestal en sectores clave como Defensa, Interior, Transportes y el Gobierno Regional de Áncash.

El nuevo titular de Defensa es licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), donde obtuvo también el grado de bachiller, y cuenta con una segunda especialidad en Gestión y Dirección de Empresas, además de un doctorado en Gestión y Desarrollo con mención en Gestión y Dirección de Empresas.

Complementa su trayectoria con maestrías en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Geopolítica por el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército (ICTE) y Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

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Experiencia profesional

En el Ejército del Perú, Díaz Dañino llegó a ocupar cargos como jefe de Presupuesto y director de Economía. Asimismo, fue jefe de Operaciones Logísticas en el VRAEM y director de Abastecimiento de Intendencia del Ejército.

Tras su retiro como general de brigada, Díaz Dañino ocupó el cargo de asesor del Comandante General del Ejército en temas económicos, financieros y sistemas administrativos.

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En 2022 fue nombrado director general de Planeamiento y Presupuesto en el Ministerio de Defensa, año en el que también asumió la misma función de forma temporal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

A su vez, desde enero de 2023 hasta junio de 2024 se mantuvo en la dirección general de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa.

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En junio de 2024 pasó al Ministerio del Interior como secretario general, máximo responsable de la gestión administrativa del sector.

​En febrero de 2025, Díaz Dañino llegó al Gobierno Regional de Áncash como gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

​Asimismo, se desempeñó como asesor del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas.

Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Presidente José Balcázar tomó juramento a nuevo Gabinete liderado por Luis Arroyo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

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