El exministro y miembro del equipo de trabajo de Victoria Nacional Carlos Bruce cuestionó este miércoles que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 haya decidido excluir a George Forsyth de las Elecciones Generales del 2021 a dos meses de los comicios, puesto que obliga al candidato a concentrarse en “cosas formales” en medio de una campaña.

“No se puede estar tachando así a candidatos a escasos 60 días de una elección, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Tres meses antes se debe saber qué candidaturas han sido aceptadas y punto, ya no hay más tachas”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Esto significa distraer la atención de los candidatos a cosas formales a 60 días de una elección, eso no está bien, eso no suena muy sano. Esperamos que se pueden reformar estas normas”, señaló.

En esa línea, Bruce dijo creer que el JNE va revertir la decisión del JEE de Lima Centro 1 en contra de Forsyth como lo ha hecho con el caso de la candidatura al Parlamento del expresidente Martín Vizcarra a quien le permitieron “subsanar” una omisión en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV).

“Se trata de información que el candidato Forsyth olvidó declarar, pero son ingresos que sí están declarados en su declaración de impuestos. Es una información que el Estado conoce, pero no lo pusieron en los formularios del JNE. Nosotros suponemos que el JNE al igual que ha hecho en otros casos va a subsanar esta omisión y el candidato George Forsyth va a poder continuar en carrera”, indicó.

“No nos olvidemos que en el caso del candidato [Martín] Vizcarra, él omitió declarar acciones que representan millones de soles de patrimonio, sin embargo, le han permitido subsanar y continuar en carrera. Suponemos que por solamente haber omitido 15 mil soles, se tendrá el mismo criterio”, manifestó.

Este miércoles, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó a George Forsyth como candidato presidencial de Victoria Nacional por omitir declarar empresas en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, en el marco de las Elecciones Generales del 2021.

Por esa razón se declaró improcedente toda la plancha presidencial de Victoria Nacional, y remitió copias certificadas de las piezas pertinentes a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.