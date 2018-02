Carlos Bruce: Reclamo de los agricultores es justo, pero hay infiltrados

Esta mañana varios pasajeros permanecieron varados en la Carretera Central al estar impedidos de transitar por la vía que permanece bloqueada. La manifestación de los agricultores ha registrado diversos enfrentamientos, los cuales dejaron un saldo de dos muertos.

Bruce explicó que la compra del excedente de papa de los agricultores es una medida que no volverá a darse. "El Gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario, una medida excepcional (en la compra de excedente de papa) que no va a volver a ocurrir, el Gobierno no puede estar comprando excedentes de todos".

Además, expresó que el reclamo de los agricultores es justo, pero en medio de las manifestaciones hay infiltrados que buscan desestabilizar al Gobierno, sobre ello indicó: "A mí no me cabe duda que hay un interés y un trasfondo ideológico atrás, hay que aclarar también que el reclamo de los agricultores es justo, pero dentro de ese reclamo que haya gente infiltrada buscando sacar su provecho, no me cabe duda".

Bruce Montes de Oca dijo que a la izquierda "le irrita" que el modelo económico actual "haya generado que la pobreza que estaba en 56% esté hoy día en 22 o 23%".

Indulto humanitario a Fujimori y Corte IDH



El ministro indicó que el Gobierno acatará la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, ratificó su postura en cuanto a la posibilidad remota de que el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori sea desestimado.

"Yo creo muy improbable que la Corte vaya a recomendar que se revierta el indulto. Al final, la Corte va a comprobar que una persona acusada por delitos graves fue adecuadamente sentenciada y fue adecuadamente castigada llevándosele a la cárcel, ha estado 12 años preso, no es que no tuvo ninguna sanción, sí la tuvo y cárcel efectiva y ahora se le ha indultado por la avanzada edad y dado que está enfermo".