Carlos Bruce recibió amonestación pública y multa de 60 días sin remuneración

El pleno del Congreso aprobó esta mañana una multa equivalente a 60 días de remuneración y gastos de representación contra el congresistas de Peruanos por el Kambio (PpK) Carlos Bruce por haber solicitado resguardo policial para la inauguración de un restaurante de su propiedad en diciembre del 2016.

La sanción, que fue modificada durante el debate en el hemiciclo que duró poco más de una hora, se aprobó con 73 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, también de la bancada PpK, sustentó el informe que recomendó la suspensión contra Carlos Bruce por 60 días de legislatura, el cual fue elaborado durante la gestión de Juan Gonzales Ardiles como presidente de la comisión.

#CuestiónPrevia: #Pleno aprueba amonestación escrita pública con multa de 60 días contra el congresista Carlos Bruce. pic.twitter.com/Jx7xgTsEKH — Congreso del Perú (@congresoperu) 23 de agosto de 2018

Antes de la votación, el congresista Carlos Bruce admitió que cometió un error, pero señaló que no tuvo la intención de beneficiarse personalmente o a sus empresas al solicitar resguardo policial al jefe de la Región Policial de Lima, general Hugo Begazo.

"Esa carta tiene un error de redacción. La intención era avisar que iba a haber una concentración de autoridades para que la policía vea si toma alguna medida o no toma ninguna. Sin embargo, en la redacción, no solo se avisa sino que se pide resguardo policial. Ese fue mi error, no debí firmar esa carta, debí corregir", dijo Carlos Bruce ante el pleno del Congreso, para luego indicar que acataría la decisión que se tome en su caso.

Durante el debate, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder propuso que la suspensión de 60 días se convierta en una multa valorizada en 60 días de labor parlamentaria y una amonestación escrita contra Carlos Bruce por una cuestión de proporcionalidad y graduación de las sanciones que se deberían tener en la Comisión de Ética.

Esta cuestión plena fue votada y aprobada con 54 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones.

El primer informe de la Comisión de Ética que recomendaba la suspensión del congresista Carlos Bruce planteaba 120 días de sanción, pero este proyecto fue rechazado por el pleno, donde se decisión que el grupo de trabajo revise el proceso.

En agosto del 2017, se revisó las recomendaciones del informe y se planteó la nueva recomendación de 60 días de sanción.