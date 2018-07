Carlos Bruce culpa a ministros por caída de apoyo al presidente

Para el congresista oficialista Carlos Bruce, que la desaprobación del presidente Martín Vizcarra haya aumentado a 56%, según la encuesta de GfK, se debe a la labor de sus ministros.

En entrevista con “Agenda Política” sostuvo que la población no percibe que los ministerios estén entregando resultados.

“Eso le pega al presidente y a su aprobación. Creo que los ministros no están teniendo el protagonismo que deben tener”, anotó.

Bajo esa premisa, sugirió al Poder Ejecutivo comunicar mejor sus propuestas, pues apenas cuentan con un 15% de aprobación, según reveló GfK.

“Si me preguntan los nombres de los ministros, me quedo en cuatro o cinco. Y eso que siempre lee periódicos. No están liderando cada uno sus sectores y eso le pasa factura al presidente”, expresó el legislador.

Indicó que desea escuchar al titular del MEF, Carlos Oliva, en la reunión entre la bancada oficialista y Martín Vizcarra. Esta se realizará mañana. “Necesitamos saber si estamos a favor o no de la empresa, qué somos, para defender al Gobierno”, anotó.