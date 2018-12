Carlos Bruce asegura que "no hubo intercambio de favores" con alcalde de Chiclayo

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) negó cualquier intercambio de favores con el detenido alcalde de Chiclayo, David Cornejo, supuesto cabecilla de la organización criminal "Los Temerarios del Crimen".

En diálogo con Canal N, explicó que en setiembre de 2017, cuando asumió como ministro de Vivienda, se detectó que en Chiclayo la ejecución presupuestal en obras de agua potable y desagüe era muy baja.

"Una de las razones era porque gran parte de ese presupuesto que tenía el ministerio, que era cerca de 2 mil millones [de soles], se le había transferido a municipios que, o no tenían capacidad de ejecutar la obra, o habían incurrido en actos de corrupción, razón por la cual tenían obras paralizadas y no se podía hacer ejecución presupuestal", dijo.

Indicó que por ello el Ministerio de Vivienda hizo gestiones con muchos municipios, entre ellos el de Chiclayo, para que dejen de ser unidad ejecutora y esa función pase a dicho portafolio, con lo cual ese sector se convirtió en el segundo ministerio de mejor ejecución presupuestal en todo el Estado.

"Esto obra en el Ministerio de Vivienda, que licitó la obra y ahora está en ejecución. No hubo ningún intercambio de favores con el alcalde, no hubo ni comisiones, no hubo nada de eso", remarcó Bruce Montes de Oca.

Como se recuerda, la Fiscalía de Chiclayo señaló que Carlos Bruce, cuando fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizó el intercambio de una obra de dicho portafolio para adjudicársela a una constructora afín.

La Fiscalía solicitó para Cornejo y otros nueve imputados, entre ex funcionarios y empleados municipales, 36 meses de prisión preventiva por supuestamente haber constituido una organización criminal al interior de la comuna que se habría dedicado al cobro de coimas para la obtención de licencias de transporte y la ejecución de obras.

Como se recuerda el burgomaestre cayó el pasado 29 de noviembre junto a otros 13 presuntos miembros de esta banda criminal. Ayer, en tanto, se sumaron nueve detenidos más, entre las que se encuentra el alcalde electo de Olmos, Willy Serrato.