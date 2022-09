El legislador Carlos Anderson aseguró que muchos legisladores se oponen a que se adelanten las elecciones generales debido a que cuentan con ingresos más elevados en su labor como parlamentarios que antes de asumir ese cargo.

En diálogo con RPP, el economista mencionó que, según información de El Comercio, los ingresos de varios legisladores era bajos antes de ser congresistas, por lo que ser electos les ha “cambiado la vida”.

“El interés de los congresistas está en proteger sus propios intereses, en algunos casos son intereses partidarios y en tercer lugar están los intereses nacionales, tenemos que invertir esta pirámide”, manifestó.

“Uno de los cuadros hechos por Martín Hidalgo [periodista de El Comercio] hay congresistas que tenían ingresos muy bajos y se sacaron la lotería, han multiplicado sus ingresos, ya no llegan en taxi si no en camionetas muy grandes, les cambió la vida y no es fácil renunciar a eso, ese un elemento importante”, añadió.

Sus declaraciones se dieron cuando en la Comisión de Constitución se viene debatiendo un proyecto de recorte de mandato tanto congresal como presidencial, para que haya una nueva elección general, como la del 2021.

Cabe indicar que hasta el momento se han presentado dos mociones de vacancia contra Pedro Castillo, pero ninguna de ellas alcanzó el número de votos necesario.