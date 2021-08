El parlamentario de Podemos, Carlos Anderson, consideró que tanto el sentenciado por corrupción de funcionarios, Vladimir Cerrón, y el jefe de Estado, Pedro Castillo, “son la cara de una misma moneda”.

“Yo jamás creí, pero espere. Ahora sí nos queda absolutamente claro y no solo para mi sino al país, que quien gobierna es el señor Castillo, no es el señor Cerrón, pero son la cara de una misma moneda”, precisó en Agenda Política.

También consideró que quien gobierna -Pedro Castillo- no tiene el mayor talante democrática y que tampoco está apostando la transparencia.

“Sé exactamente con que animal estamos tratando, no es una oveja: es un lobo. Ya se quitó el disfraz y me parece bien, per hay que enfrentarlo directamente”, mencionó.

También consideró que “es hora” que el gobierno muestre “todas sus cartas”.

“Es preferible tener un despertar temprano que otro que puede tomar más tiempo. El Perú no puede darse el lujo de desaprovechar oportunidades de luchar con la COVID así como de inestabilidad. Algo tiene que romperse”, sentenció.