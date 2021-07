El congresista electo Carlos Anderson (Podemos Perú) consideró que el presidente electo Pedro Castillo debe convocar a gente con experiencia para integrar el nuevo Gabinete Ministerial y demás puestos de confianza.

En diálogo con Exitosa Noticias, advirtió que “vamos a tener un gobierno muy mediocre”, si Perú Libre se limita a convocar a sus partidarios para ocupar puestos de importancia en el país.

“Si el partido de gobierno no abre las puertas a talentos o (personas con) experiencia, y solamente se limita a sus partidarios, vamos a tener un gobierno muy mediocre y con muchísima inexperiencia”, alertó.

“¿Ustedes me pueden me decir cinco nombres de grandes técnicos? ¿Pueden? Yo no puedo”, agregó al instar a Castillo Terrones a brindar un mensaje de confianza a todo el país, con la finalidad de apaciguar el panorama de incertidumbre, que se ha reflejado en el aumento del precio del dólar.

“El Perú requiere un shock de confianza […] Necesitamos devolvernos a nosotros mismos la confianza”, remarcó Anderson.

En otro momento, el también economista remarcó que Perú Libre no debe aspirar a la presidencia del Congreso, a fin de garantizar la estabilidad de poderes durante el gobierno de Pedro Castillo.

“La percepción de un gobierno que maneje por un lado el Legislativo y por otro el Ejecutivo, implica tremendo poder para un partido político que ha llegado de forma accidentada al poder”, precisó.

“Creemos que debe haber una Mesa Directiva que realmente sea de unidad nacional y muy representativa. Creemos que no debe ser liderada por representante de Perú Libre y Fuerza Popular”, agregó finalmente.