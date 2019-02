Cardenal Pedro Barreto: "Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú"

El cardenal Pedro Barreto afirmó que Fuerza Popular "nunca ha querido el bien del Perú" y que en estos últimos dos años y medio solo se dedicó a trabajar "bajo consignas" y "por motivaciones subalternas u otros intereses".

"El partido que tenía mayoría en el Congreso, y que pudo hacer muchísimo por el país, por motivaciones subalternas u otros intereses, no lo ha hecho. Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú, esto hay que decirlo con claridad porque si hubiesen querido el bien del país hubieran hecho muchísimas cosas", señaló.

"Esto me apena, pero hay que decirlo: me dirijo a aquellos que están dirigiendo este partido, ¡reaccionen! Porque hay personas buenas (en el partido), pero eso de trabajar bajo consignas no es bueno para el país", agregó en una entrevista a Radio Cutivalú .

Tras señalar que Fuerza Popular "pudo hacer muchísimo por el país y no lo hizo", Barreto refirió que el Congreso está en una situación distinta a hace tres a cuatro meses, luego de que su presidente, Daniel Salaverry, tomara distancia de Fuerza Popular.

"Hay nuevas bancadas y eso indica que el Congreso se ha recompuesto. Al no haber mayorías, [las bancadas] van a tener que consensuar", aseveró.

Sobre el presidente Martín Vizcarra, el religioso indicó que no estaba preparado para ser presidente, "pero ha sabido escuchar a la población" y –desde su punto de vista- se ha mantenido firme en su lucha contra la corrupción.

"Se encontró un país a la deriva, pero ha sabido escuchar a la población, y el respaldo que tiene se debe a que el presidente, pese a las críticas, ha mantenido su decisión firme en su lucha contra la corrupción por el bien del país", anotó.

Finalmente, Pedro Barreto saludó que la población se manifieste contra la corrupción y puso como ejemplo lo que ocurrió el 31 de diciembre, en referencia a la marcha tras el anuncio del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de separar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que investiga los casos de corrupción de Odebrecht y otras empresas en el Perú.