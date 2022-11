El premier Aníbal Torres anunció que el Ejecutivo planteará una cuestión de confianza para que el Parlamento debata y vote el proyecto de ley que busca derogar la norma que regula dicho mecanismo constitucional. ¿Qué dijeron los empresarios reunidos en CADE Ejecutivos 2022?

Raúl Briceño, Gerente de Administración y Finanzas de Agroindustrial Beta

“Es innecesario”

Es innecesario lo que está haciendo, ¿Cuál es la necesidad?. Se han planteado una serie de temas que al Ejecutivo no le importa hacerlo, tiene la ventaja que en el Legislativo tiene suficientes votos para que no lo vaquen y con enfrentamientos es pura conflictividad, no entiendo realmente qué es lo que busca.

Elena Conterno, ex presidenta de IPAE y CADE Ejecutivos 2015

“Ataca la democracia”

Pareciera más bien una medida apresurada pues, en el marco de la próxima visita de la misión de la OEA, creo que todos los peruanos, los que tenemos consciencia de que este gobierno, el Poder Ejecutivo, está atacando la democracia, tanto los ataques a medio de comunicación, el querer amañar la publicidad estatal, los ascensos militares, la destitución del Procurador, la iniciativa de querer adscribir Servir al Ministerio del Trabajo para restarle importancia, lo que vemos son ataques al funcionamiento de la democracia.

Y dos cosas adicionales, el tema de la democracia es la transparencia, y este gobierno lo que tiene son seis investigaciones fiscales y a su asesor más cercano le han encontrado 20 mil dólares en el baño; es una falta absoluta de transparencia y, por otro lado, está el tema de la rendición de cuentas. A las autoridades se les elige para cumplir responsabilidades y rendir cuenta del presupuesto del poder que se les da y no hay preocupación real por los peruanos, ni siquiera por los más vulnerables. Mas bien aprovecho para hacer un llamado al Servicio diplomático a ser consciente de que su primera lealtad es ante la sociedad peruana, al país más que ante el gobierno de turno.

Rolando Arellano, gerente general de Arellano Consultoría

“Quieren desviar la atención”

Lo que creo es que están manejando una buena estrategia en términos de crear un problema grande cuando ya tienen otros problemas, es para desviar la atención. Hoy el gobierno tiene el tema de la OEA, las críticas hacia el Premier por sus declaraciones machistas, lo que quieren es desviar la conversación a un tema bastante sensible porque el Congreso no querrá jugársela. Es lamentable para la situación que tiene el Perú. Están añadiendo mas cosas para que la gente se harte más.

Giulio Valz Genz, socio de 50+1 Grupo de Análisis Político

“Está usando su bala de plata”

En todo este tiempo del gobierno de Pedro Castillo no se ha usado la bala de plata que es la cuestión de confianza. Lo hace justo a días de que llegue la OEA.

Sabe que es posible que el Congreso la rechace sin votar el fondo, a través de una improcedencia. Eso le puede dar narrativa para victimizarse ante la OEA. Está jugando con fuego por que en un escenario de que se rechace la cuestión de confianza (de fondo) puede llevar al Congreso, acorralado ante un eventual cierre, a acelerar los proceso abiertos para destituirlo.

Raúl Diez Canseco Terry, fundador presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola.

“No cree en la democracia”

Le está metiendo combustible a un incendio que ya está grande. A través de la historia, los primeros ministros siempre han sido lideres que buscaban concertar, buscaban aproximaciones y construir puentes con la oposición, gremios, empresarios. Este Gobierno, desde el comienzo, con su primer ministro, son personajes confrontacionales y hay enfrentamientos ciegos en todas partes, de modo que la conclusión es que este Gobierno lo que quiere es tumbarse al Congreso, no cree en la democracia ni los mecanismos de equilibrio que mantiene la democracia.

Jessica Rodríguez, expresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

“Hay que ponerle un freno”

A través de estas estrategias están tratando de decidir y hacer que todo sea un desastre, lo veo con mucha preocupación y con la esperanza de que ante esa actividad o forma de hacer las cosas, de gobernantes que quieren quedarse en el poder y no ven la necesidad de trabajar por la población, tenemos la oportunidad de trabajar en contra de esto y ser desde la sociedad civil, sector empresarial y academia el gran balance para poder poner un poco de freno y comunicar a la población de lo que estamos hablando.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros ( Apeseg )

“Es una movida inútil”

Es una movida inútil. No es lo que los peruanos necesitamos (una cuestión de confianza), los peruanos estamos buscando tender puentes y desde el sector privado, ver cuáles son las prioridades del país en este momento. Ir por cuestiones de confianza, es una amenaza al Congreso para aprobarla, sino, te saco. No son las formas que estamos esperando los peruanos en estos momentos. Se está dejando de trabajar por generar empleo, lo único que vemos es aumento de informalidad, precarización de empleo. Esta incapacidad de prestar servicios que el Estado tiene que dar a los mas vulnerables. Este nivel de improvisación irrita a los ciudadanos porque no vemos en todos estos meses esa capacidad mínima de cualquier gobierno de prestar esos servicios que son esenciales para el ser humano.