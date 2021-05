El jefe del plan de Gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, y el coordinador sectorial de campaña del partido político Perú Libre, Gastón Vega, presentaron este jueves sus propuestas en materia de transformación digital en el CADE Digital 2021.

Fuerza Popular y la conectividad

En su participación, Hernando Guerra García indicó que el país no podrá desarrollarse “si no trabajamos en conectividad” y aseguró que si el Estado no ha podido lograr la conexión digital de todos los peruanos es debido a la “ineficiencia” del mismo.

“El futuro no llegará al Perú si no trabajamos en conectividad. Dinero ha habido, sin embargo, esos recursos se quedaron en la ineficiencia”, sostuvo.

En esa línea, abordó su experiencia con los emprendedores y aseguró que los empresarios aprendieron “rápidamente a conectarse y esta rapidez demuestra que el emprendedor peruano avanza por su propia cuenta. Hay que hacerlos entrar en el mercado estatal”.

Aseveró que en un eventual Gobierno de Fuerza Popular se terminará de implementar “la red dorsal” en todo el país y anunció que comprarán “6 millones de laptops” para que los estudiantes puedan estar conectados.

“La red dorsal permitirá conectar a alumnos, a la academia, a muy baja tarifa o subsidiado. Habrá mucha banda para la empresa. La formalización será la política de Estado. Queremos que las regiones compitan. Hay que dar a los Gobiernos Regionales apoyo para que traigan inversión de afuera”, manifestó.

Perú Libre por la economía del conocimiento

Por su parte, el coordinador sectorial de campaña del partido político Perú Libre, Gastón Vega, indicó que un posible Gobierno de Pedro Castillo no tendrá “estatismo”, sino una “economía del conocimiento” siguiendo el modelo de los países nórdicos.

“Queremos realizar cooperativas mundiales de gamificación y crear una nueva industria de proyectos Startup. Queremos hacer un pacto, ganar con el sector empresarial, Estado, sociedad civil. El Estado puede crear agencias de investigación aplicada”, manifestó.

“Mientras más desarrollamos conocimiento vamos a poder generar abundancia de proyectos, con eso habrá trabajo y en consecuencia aumentará la riqueza e ingresos de la población”, indicó.