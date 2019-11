Paracas.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, sugirió la presencia de presiones empresariales en contra de leyes como la de los octógonos o la que promueve la oferta de medicamentos genéricos.

“¿No creen que era necesario tener una alimentación saludable informando mejor al consumidor con los octógonos? ¿No creen que es necesario tener normas para que la población acceda a medicamentos genéricos a precios razonables? Si es esto claramente necesario, ¿por qué creen que lograr estos cambios tomó tanto tiempo y con tantos obstáculos? ¿Será quizá por cuestión de algunos actores que se iban a ver afectados por estas normas?”, se preguntó el mandatario durante su presentación en el CADE 2019.

“Este Gobierno cree en la inversión privada y en su rol para el crecimiento del país, pero debemos tener claro que el bien de todos está por encima de intereses particulares”, agregó.

En esa línea, el mandatario remarcó su lucha para la reforma política y judicial.

“¿Por qué poner tanta energía en la reforma política y judicial? nos decían, dedíquese a gobernar, como si gobernar fuese solo administrar y no conducir los procesos sociales para que el Perú sea un país desarrollado e inclusivo”, sostuvo.

“O combatimos la corrupción tanto de la esfera pública y privada con acciones firmes, o sucumbimos ante ellas y dejamos naufragar al país”, remarcó.

En relación a la reciente revelación de aportes de algunos empresarios en las últimas campañas electorales, Vizcarra refirió que en la última semana hemos sido testigos de una serie de hechos que han mostrado el vínculo que ha existido durante décadas entre la política y algunas empresas.

“No tapemos el sol con un dedo y entendamos que no se ha actuado de forma correcta. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos. No podemos buscar que los privilegiados sigan manteniendo su statu quo”, criticó.

Por ello sostuvo que para la construcción de una democracia sólida, la relación entre la política y los grupos de interés debe ser transparente.

“Y eso requiere de una autocrítica de todos los actores involucrados. No podemos agitar el miedo a fantasmas del pasado para justificar que nada cambie y que los privilegios continúen”, subrayó.

“De poco nos habrán servido los años de crecimiento macroeconómico si malas prácticas continúan enquistadas y son utilizado para obtener favores, condicionar apoyos o torcer voluntades”, anotó.

Por ello remarcó la importancia de reformas como el transparentar ingresos de fondos a los partidos, regular la inmunidad parlamentaria y transparentar la participación política. “Esas reformas deben continuar”, apuntó.