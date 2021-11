Bruno Pacheco, informó a través de su cuenta de Twitter esta mañana que renunció al cargo de secretario general del Despacho Presidencial. Sin embargo, minutos después de la publicación, decidió borrar el tweet; para luego volver a publicarlo.

“Renunció al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el Pdte.sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú!”, escribió el brazo derecho de Pedro Castillo para las decisiones en la casa de gobierno.

Minutos después agregó: Mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo, sustenta mi renuncia a la Secretaria General de Palacio. No seré el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!.

Distintas voces, entre ministros, congresistas, la asociación civil Proética, entre otros, sugirieron al presidente de la República retirar a Pachecho del cargo, debido a las informaciones publicadas sobre influencias indebidas desde su cargo en distintos ámbitos.

De acuerdo con el portal Lima Gris, en unos chats del secretario presidencial le escribe insistentemente presionando a Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la Sunat, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

