El congresista Carlos Bruce (no agrupado) acusó al gobierno del presidente Martín Vizcarra de “entrar en una etapa montesinista de hacer política”, luego que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitara al Poder Judicial que se revoque la medida de arresto domiciliario en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y se le imponga prisión preventiva por las visitas que ha recibido.

Según el registro de visitas a la residencia de PPK, el exmandatario tuvo citas durante su detención domiciliaria, entre ellas con la vicepresidenta Mercedes Aráoz y los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta, lo que según el fiscal atentaría contra el mandato de prisión domiciliaria que impide que mantenga reuniones de carácter político.

El legislador calificó de “absurdo” el pedido fiscal y refirió que se trata de una “extraña coincidencia” que esta se produzca días después de su renuncia a la bancada oficialista.

“Yo no creo en las coincidencias. Estoy hablando de manera un poco satírica, por supuesto que hay algo atrás. Esto no puede ser coincidencia. Una visita que fue hace más de dos meses atrás, recién hay este pedido fiscal es obviamente una represalia. Yo lamento que el gobierno esté entrando en una etapa montesinista de hacer política y si no lo está haciendo, me parece”, afirmó en diálogo telefónico con RPP.

Carlos Bruce defendió su visita al exmandatario por ser de "carácter humanitario" e indicó que la Constitución faculta a los legisladores de realizar este tipo de actividades sin ninguna restricción.

“Quiero decir que si el expresidente estuviera detenido en un penal, yo lo puedo visitar tres veces al día, siete días a la semana si me da la gana porque la Constitución permite que los congresistas puedan visitar a las personas detenidas sin ninguna restricción y el señor Pedro Pablo Kuczynski está detenido en su hogar en un arresto domiciliario y por lo tanto la Constitución me faculta de visitarlo cuando me dé la gana, cuantas veces me dé la gana y yo lo he visitado en todo este tiempo una sola vez y no dos, como dice el documento”, dijo.

Además, indicó que no cuenta con “indicios” para responsabilizar directamente al gobierno de estar detrás de estas acciones, por lo que detalló que está "alertando" para que "el jefe de Gobierno sepa las cosas que están pasando".

“[¿Considera que el presidente Vizcarra está detrás de esto?] No lo sé, sería irresponsable de mi parte decirlo, el gobierno es un pulpo muy grande, a veces un tentáculo hace las cosas sin que el otro tentáculo lo sepa, pero por eso lo estamos alertando, lo estamos haciendo público para que el jefe de Gobierno sepa las cosas que están pasando y que está en sus manos rectificar si es que alguien se ha mandado por la libre o es él el que está metido”, precisó.

Finalmente, el legislador consideró que Martín Vizcarra y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, deben brindar explicaciones al respecto.

“Este acoso que está teniendo la vicepresidenta que le retiran el personal, esta acusación fiscal que viene solo días después [de mi renuncia], visitas que han sido hace más de dos meses atrás, no son coincidencias, aquí el ministro de Justicia, el presidente tendrán que deslindar si están ellos atrás de esto”, acotó.