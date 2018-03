Borea volverá defender a PPK ante nuevo pedido de vacancia

Alberto Borea volverá a defender al presidente ante el nuevo pedido de vacancia en el parlamento. El exsenador consideró como “absolutamente impropio” que debata por segunda vez una vacancia fundamentada con los mismos argumentos de diciembre de 2017.

“Es absolutamente impropio para el país estar discutiendo sobre lo mismo. Hay un principio en el derecho que se llama Non bis in idem y como tú comprendes no puedes repetir una moción sobre lo mismo”, señaló en una entrevista con Ideeleradio.

Agregó que no hay ninguna razón para que se ponga al país en esta zozobra, nuevamente.

“Tenemos una cumbre a la vista donde van a estar todos los presidentes de América menos Maduro por cierto y esperamos que no se dé el deplorable espectáculo de seguirle el amén a los comunistas”, manifestó el letrado.