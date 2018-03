Bloomberg: Políticos peruanos encuentran en Odebrecht raro terreno común

La belicosa clase política de Perú ha encontrado un inusual terreno común alineándose para negar acusaciones de que Odebrecht SA hizo generosas donaciones a los principales candidatos durante dos campañas presidenciales.

Jorge Barata, exjefe de las operaciones peruanas del constructor brasileño, dijo a los fiscales esta semana que la compañía contribuyó más de US$ 5 millones a funcionarios de campaña de cinco candidatos presidenciales, principalmente durante la elección del 2011, según medios locales.

Los periódicos más importantes del Perú, El Comercio y La República, enumeraron los candidatos del 2011 y las supuestas donaciones en sus primeras páginas el jueves: Ollanta Humala (US$ 3 millones), Keiko Fujimori (US$ 1.2 millones), Alejandro Toledo (US$ 700,000), y Pedro Pablo Kuczynski (US$ 300,000).

Barata también dijo que la compañía financió la exitosa candidatura presidencial de Alan García en el 2006 (US$ 200,000) y una campaña contra la revocación de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.



El abogado de Barata dijo a los periodistas en Sao Paulo el miércoles que su cliente entregará los documentos solicitados por los fiscales peruanos. Barata fue interrogado como parte de una investigación sobre las finanzas de campaña de Fujimori.

Hay mucho en juego. Humala y su esposa Nadine Heredia fueron encarcelados en julio a la espera de un juicio por la supuesta donación, que los fiscales dicen que constituye lavado de dinero.

Y Kuczynski fue casi destituido en diciembre por pagos de Odebrecht a su firma de banca de inversión Westfield Capital Ltd. La mayoría de los políticos, sus partidos y supuestos intermediarios respondieron diciendo que las acusaciones eran falsas y carecían de pruebas. Wilfredo Pedraza, un abogado de Humala, negó cualquier donación.

Kuczynski, el actual líder peruano que terminó tercero en las elecciones del 2011, también negó la afirmación de Barata, al tiempo que dijo que sería investigada. Susana de la Puente, embajadora de Perú en el Reino Unido, rechazó las acusaciones de que recibió la donación para la campaña de Kuczynski.

Fujimori negó las acusaciones, mientras que su exjefe de campaña Jaime Yoshiyama y el empresario Ricardo Briceño refutaron la acusación de que recibieron dinero para financiar su campaña presidencial. Yoshiyama dijo que se pondrá a disposición de los fiscales para limpiar su nombre. García y el partido Apra que dirige dicen que Odebrecht nunca contribuyó en ninguna de sus campañas.