Por Sebastian Boyd

El nuevo presidente ‘outsider’ del Perú, Pedro Castillo, está haciendo una terrible labor para tranquilizar a los inversionistas. Castillo es un maestro de escuela rural y líder sindical de la marginada sierra del país, que fue elegido por una escasa mayoría con el respaldo del partido marxista-leninista.

Se aleja de los medios de comunicación y ha sido vago sobre sus políticas, a excepción de buscar una nueva constitución. Esta semana tuvo la oportunidad de calmar a los mercados nerviosos al nombrar a un ministro de Finanzas de centro, o al menos moderado. La desperdició.

Los activos peruanos han estado cayendo durante los últimos días. En los últimos años, su economía ha tendido a funcionar bastante bien a pesar de la venalidad e incompetencia de sus políticos (casi todos los presidentes electos desde 1985 han sido investigados por corrupción o algo peor). Pero Castillo amenaza con romper el patrón y pide una reorganización de la crucial industria minera. Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo y un importante proveedor de zinc y plata.

Los bonos tunecinos son los soberanos en dólares con peor desempeño esta semana entre los mercados emergentes, pero normalmente los monótonos bonos del Perú son 12 puntos básicos más amplios en promedio. Si Castillo sigue así, se avecinan rebajas de calificación y más inestabilidad política.

En el momento de redactar este informe, Castillo aún no ha designado un ministro de Finanzas. En cambio, nombró como primer ministro a Guido Bellido, de extrema izquierda.

Algunos observadores del Perú se preguntaban si se trataba de una estratagema astuta para desencadenar un voto de censura desde el principio. Bellido tiene una larga historia de opiniones impopulares pero es cercano a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre que respalda a Castillo.

Un candidato obvio para ministro de Finanzas fue Pedro Francke, un ex economista del Banco Mundial que se considera relativamente favorable al mercado. Sin embargo, a Cerrón no le agrada y Castillo aún no ha confirmado el nombramiento. Si nombrara a Francke hoy, eso calmaría los mercados. Pero Francke se presentó en la ceremonia de ayer para tomar posesión del gabinete y se fue antes de que comenzara.