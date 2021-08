La congresista de Perú Libre, Bettsy Chávez, criticó las las declaraciones de su colega de bancada Guillermo Bermejo, quien advirtió que el Ejecutivo puede disolver el Congreso de la República, si este segundo poder del Estado rechaza consecutivamente la confianza al gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo.

“Yo no estoy de acuerdo [con lo dicho por Bermejo] pero ojo, lo que ha indicado justamente es la Constitución, pero tiene que ver el tema de las formas. No es la forma adecuada, yo no comparto la forma en que lo dijo pero es un tema constitucional”, declaró Chávez a Exitosa.

La parlamentaria señaló que ella no habría hecho este tipo de declaraciones porque discursos como el de Bermejo no ayudan a propiciar la unidad y el consenso al interior del Legislativo, en momentos donde surgen voces de interpelación a ministros y vacancia el Jefe de Estado, Pedro Castillo.

“La bancada no piensa así, hasta donde yo tengo entendido. Hemos conversado con el vocero [Waldemar Cerrón] y él es el más interesado en llegar a consensos”, comentó.

Errores en gabinete

En otro momento, Bettsy Chávez reconoció que el Gobierno se “equivocó” en la designación de algunos ministros de Estado que lidera el premier Guido Bellido

“Ha habido errores en algunas carteras ministeriales, eso es innegable. Esto se tiene que corregir, lo están haciendo. No puedo venir a decir aquí (en Exitosa) ni en ninguna otra parte que está bien (en referencia a las designaciones ministeriales), ¿no? Sí, hay errores que se deben corregir de manera inmediata”, sostuvo la legisladora.

En esa línea, Chávez indicó que es el mismo Bellido quien tiene las competencias para remover del cargo a los ministros cuestionados antes de ir a solicitar el voto de confianza al Parlamento.

Chávez recalcó que, personalmente está a favor de que se destituya a los funcionarios que no cumplan con los requisitos para ocupar dichos cargos.

“He visto una reacción inmediata del Ejecutivo, en el caso de Provías. Esto no cumple y lo rectificaron. Entiendo que los responsables tienen que tener un costo, no los vamos a felicitar, tiene que haber un costo. Espero que ese sea el talante; si hay un error, se corrige”, dijo.

Como se recuerda, Natalia Jiménez Velásquez fue nombrada como directora ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) y Alberto Falla Avellaneda como director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad). Sin embargo, ambos nombramientos fueron anulados porque estas dos personas no cumplían los requisitos establecidos en las normas para ocupar cargos de confianza.

Cabe precisar que, en el caso de Jiménez Velásquez se presume que habría entrado a ocupar dicho cargo por la cercanía que tendría con el secretario general de PL, Vladimir Cerrón.