La congresista electa por Perú Libre y exvocera de esta bancada, Betsy Chávez, negó que Pedro Castillo haya considerado a Verónika Mendoza como su premier, en caso las autoridades electorales confirmen su triunfo.

“No lo considero posible, en ningún momento él (Pedro Castillo) me ha mencionado algo como eso, en ningún momento se ha hablado de ese tema. Considero que es un asunto que va a tener que conversarse también con la bancada”, señaló en radio Exitosa.

“Se va a tener que buscar al cuadro idóneo que pueda brindarle confianza a la ciudadanía”, agregó.

Asimismo, Chávez admitió discrepancias de carácter político al interior de la bancada de Perú Libre, “pero tenemos un lema: unidad, discrepancia y unidad”, subrayó.

Por otro lado, indicó que ve con preocupación la no aceptación de la derrota de Fuerza Popular. “La señora Keiko Fujimori no solo se está jugando ganar o perder las elecciones, se está jugando perder su libertad”, apuntó.

Además, hizo un llamado a la calma a la ciudadanía que teme sobre cómo se desarrollará un eventual Gobierno de Pedro Castillo.

“Tenemos cinco años para que las personas que no votaron por nosotros se den cuenta de que un gobierno de izquierda no es el satanismo, sino que podemos trabajar con el centro y también conversar con la derecha. No somos sectarios”, anotó.