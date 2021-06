La vocera de Perú Libre, Betsy Chávez, propuso a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, conversar para que “acepte los resultados de las elecciones y se pueda construir el país”.

“Le dijimos (la semana pasada) a la señora Keiko Fujimori que nosotros (Perú Libre) esperamos en el mediano y largo plazo poder sentarnos a conversar y decirle que acepte los resultados de las elecciones y podamos construir el país”, dijo en declaraciones a la prensa.

“No puede ser que el país este dividido por fujimorismo y antifujimorismo por siempre. Nos cansa y agota. En más de 20 años ninguna de los gobernantes ha tenido la capacidad de decirle al país que somos uno solo”, agregó.

La virtual congresista dijo que el “país necesita una reconciliación urgente” y “que los líderes políticos se sienten a conversar” por lo que desde Perú Libre –dijo– “vamos hacer los esfuerzos”.

-La presencia de Vladimir Cerrón-

En otro momento, Chávez dijo que Vladimir Cerrón es el secretario nacional del partido, pero que no toma las decisiones de la bancada.

“Vladimir Cerrón es el secretario nacional del partido, pero él no toma las decisiones de la bancada. Consideró que el caso de Cerrón (que presentó un hábeas corpus para anular su sentencia por corrupción) como cualquier otro ciudadano, tendrá la responsabilidad de aplicar todos los recursos que considere necesario, pero es un tema de él. Nosotros como bancada no blindamos a nadie. No queremos cometer errores del pasado”, añadió.

Al ser consultada sobre el tweet escrito por Cerrón en la que dice que “algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan” y en la que añade “les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”. Ello en relación a los invitados de Juntos por el Perú, partido de Verónika Mendoza.

La vocera de Perú Libre lo catalogo como un tweet de carácter personal y que se tendrá que respetar su opinión, pero que no representa a la bancada, pese a que es el secretario nacional.

“Es un tweet de carácter personal y se tendrá que respetar la opinión, pero no es opinión de la bancada. Tengo una relación fraterna con Pedro Francke, no tenemos ninguna incomodidad”, mencionó.

Dijo que Vladimir Cerrón “está metido en el tema del partido” y que su bancada –reiteró– no va a blindar a nadie.

-Nuevas elecciones-

La vocera de Perú Libre calificó de “fuera de lugar” y “ridículo” que se pretenda llamar a nuevas elecciones.

“Que no se cometa la irresponsabilidad de estar llamando a nuevas elecciones. Es ridículo, fuera de lugar que actores políticos digan sandeces. Tenemos que llamar la atención de este tipo de políticos”, finalizó.