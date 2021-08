La legisladora Betssy Chávez (Perú Libre) aseguró este miércoles que su colega de bancada y actual presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no es su amigo y tiene “varias discrepancias” con él y se las ha manifestado en la interna de su agrupación.

La también exvocera de la bancada oficialista aseveró que, pese a que le puede “gustar o no” la designación de Bellido como primer ministro, apoyará la gobernabilidad del país.

“Bellido no es amigo mío, no creo que sea amigo mío, tenemos varias discrepancias, pero qué hago. Son discrepancias que no puedo mencionarlas aquí por un tema de fraternidad. Tengo discrepancias con Guido y se las he manifestado de manera interna, hemos conversado y digo interna no solamente frente a él, sino frente a la bancada y esa es mi posición”, sostuvo en diálogo con ‘Sálvese quien pueda’.

“Acá hay que hacer un paréntesis, a mí me puede gustar o no me puede gustar Guido Bellido, a ustedes les puedo gustar o no, pero no estamos para ver quién nos gusta o quién no nos gusta, estamos para ver resultados”, señaló.

En esa línea, Chávez consideró que “probablemente han habido errores” en los primeros días del Gobierno de Pedro Castillo con respecto a las designaciones al interior del Ejecutivo y " tienen que rectificarlos”.

“En cinco días de gestión no tenemos una evaluación de lo que va a pasar, que han habido errores, probablemente han habido errores. Soy meritocrática y creo que las personas tienen que tener los perfiles que determina la norma”, manifestó.

“Creo en el control de las instituciones y si han habido errores tienen que rectificarlos, tienen que corregirse y se tiene que aprender de ellos. Hay que trabajar por la gobernabilidad y para mí es el principal interés”, indicó.