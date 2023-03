La expremier Betssy Chávez declaró este martes 7 de marzo ante la Fiscalía por una investigación que se realiza en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

El Ministerio Público recordó que esta indagación contra la exjefa del gabinete de Pedro Castillo se inició por la compra de un inmueble en la ciudad de Tacna que realizó el año pasado.

La también congresista de la República arribó a la Fiscalía cerca a las 9:00 a.m. y se retiró del lugar luego de 3 horas, a las 12:00 p.m.. No obstante, al salir del recinto Chávez Chino no brindó declaraciones a la prensa.

El peirodista Alonso Ramos reveló que en agosto de 2022 Betssy Chávez compró al contado un inmueble en en la asociación Villa El Pacífico, en Tacna, por S/ 136,500.

Denuncia constitucional contra Betssy Chávez

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo aprobó el informe final, donde se denuncia a Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tras el golpe de Estado de dio el vacado expresidente Pedro Castillo.

El informe que recomienda suspender a Chávez Chino y a Sánchez Palomino en su condición de parlamentarios, ahora tendrá que ser debatido y ratificado por la Comisión Permanente y luego por el pleno del Congreso.

En caso de que consiga los votos para su aprobación en las siguientes votaciones, el expedientes será remitido a la Fiscalía de la Nación, la cual presentó esta denuncia constitucional en diciembre pasado.