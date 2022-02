La congresista Betssy Chávez presentó a mediados de este mes una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) y los que resulten responsables; y posteriormente presentó otra contra Patricia Chirinos (Avanza País).

Hoy -aún cuando el primer ministro, Aníbal Torres, confió en que la también ministra de Trabajo pueda dialogar con la presidenta del Congreso para encontrar una solución a la denuncia constitucional que interpuso en su contra- Chávez subrayó que no retirará ninguna de las denuncias constitucionales.

“Qué interesante, (dicen que) sería un buen gesto de mi parte (quitar las denuncias), pero qué hacemos con todo lo que ellos hicieron. ¿Borrón y cuenta nueva? No creo que funcione así. Yo escuché de algún vocero de alguna bancada que no se iba a sentar a conversar con el premier si yo no retiraba esta denuncia. ¿Estamos frente a un chantaje? Ese tipo de situaciones no la podemos pasar por paños fríos”, remarcó en Punto Final.

Chávez agregó que ella -en su calidad de congresista- no cree que, por ejemplo, la parlamentaria Alva haya “sacado el pañuelo blanco de la paz”. “Yo no creo que ha sacado el pañuelo blanco de la paz, sino que ha habido una situación de actos reiterativos (...)”, dijo.

Frente a todo ello, resaltó que va a continuar con su denuncia constitucional hasta donde corresponda, porque el avance de dicha denuncia está sujeta al voto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente, pleno del Congreso.

Las denuncias

La denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso y los que resulten responsables está vinculada a su participación en la reunión entre legisladores y figuras políticas de oposición al gobierno de Pedro Castillo.

“En mérito a la presente denuncia constitucional solicito se inicie el procedimiento de acusación constitucional (...) por infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 102°, 103°, 112°, 113°, 114° y 117° y por incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 317° y 349° del Código Penal”, se lee en el documento.

Y, en el caso de la denuncia constitucional contra la congresista Patricia Chirinos, se presenta por las frases con las que se refirió a Pedro Castillo en un foro realizado en Estados Unidos.

Chávez acusa a Chirinos de haber usado frases que tienen un “alto contenido de intolerancia, contrario a un régimen democrático y falta de respeto a la figura presidencial” de Pedro Castillo, quien también personifica a la Nación.

LEA TAMBIÉN: Congreso y Gobierno: de acusaciones de golpe a una tensa “tregua” en menos de 48 horas