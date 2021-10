La congresista Betssy Chávez (Perú Libre) negó que vaya a renunciar a la bancada parlamentaria Perú Libre, tras la difusión de conversaciones vía WhatsApp donde sus colegas envían diversos informes que destacan cómo ella mantiene una postura opuesta al resto del grupo oficialista.

“No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las agrupaciones políticas. Tenemos que fortalecernos. La dialéctica es parte de esto, no amerita una ruptura. Así me digan que renuncie, no voy a renunciar”, afirmó Chávez en diálogo con la prensa.

“Mi posición siempre ha sido muy clara. Vengo de la izquierda, pero no represento la izquierda radical a todas luces, soy democrática. Me han puesto el nombre de “moderada”, no me ofende, creo que tenemos que trabajar en el nombre del país. Desde mi posición y la posición de varios de mis colegas vamos en esa línea. No hemos hablado de rupturas”, agregó la representante de Tacna.

En las conversaciones vía WhatsApp de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino deslizó la posibilidad de la renuncia de Betssy Chávez al considerar que esta no comulga la misma idea que el resto de legisladores. “Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo con un partido, ¡renuncio!”, apuntó Portalatino.

Ante ello, Betssy Chávez remarcó que su prioridad es lograr la gobernabilidad y equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo a favor del mandatario Pedro Castillo.

“Es una incidencia. Un tema que ha salido del seno, de la parte más orgánica. Yo creo de debemos salir adelante. El país merece políticos que estén a la altura de la historia (...) Tenemos que trabajar por la gobernabilidad, hay leyes que tenemos que trabajar y espero que disminuya el ruido político. Lamento si han salido comunicaciones del interior de mi agrupación política, pero de nuestra parte vamos a seguir trabajando por la gobernabilidad del profesor Pedro Castillo”, aseveró.

La congresista se reunió junto a la bancada de Perú Libre con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno la tarde de este viernes 1.