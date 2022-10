El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, negó que el autor de la reciente demanda de amparo ante el Poder Judicial sea parte del staff de defensores legales del mandatario y aseguró que no comparte ningún argumento con este documento de autoría de Ananías Narro.

“Le he hecho saber mi molestia (a Pedro Castillo), porque me ha parecido una demanda sorpresiva. Creo que se han aprovechado de la situación difícil que pudo haber tenido el presidente en algún momento. Eso es lo que ha ocurrido”, explicó a RPP.

Espinoza dijo que la demanda de amparo cuenta con la firma del jefe de Estado porque este habría sido sorprendido por Narro y porque Pedro Castillo no es abogado, por lo que podría haber tenido alguna “esperanza” de que este recurso prospere.

“No firma de la nada. Viene un abogado, le presenta un documento que no está bien fundamentado. El mandatario no es abogado. Quizás por la rapidez o la premura, le habrán dicho que es una demanda sólida [...] Al final creo yo que el presidente ha podido tener alguna esperanza ahí”, precisó.

Benji Espinoza resaltó su oposición a los fundamentos de esta demanda de amparo que fue presentada ante el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, la cual se abstuvo de pronunciarse por declararse incompetente por razones de función o grado.

“El presidente me ha pedido disculpas, porque hubo una descoordinación. El señor [Ananías] Narro no es abogado del presidente, ha podido obtener la firma del jefe del Estado, pero eso no significa que forma parte del equipo”, indicó.

