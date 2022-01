El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, advirtió que el inicio de investigación contra el presidente Pedro Castillo por parte del Ministerio Público podría ser usado por un sector para promover una nueva moción de vacancia.

“Lo que no vamos a descartar es que no vaya a ser este inicio de investigación al presidente haga que aquellos que no les interesa saber la verdad y no aceptan los resultados electorales, sino que quieren sacar provecho poniendo al país en crisis, para que se presente una moción de vacancia contra el presidente. Hay gente inescrupulosa que piensa eso, se trata de personas que discriminan a cualquier persona”, aseveró.

“Sobre la investigación, esperamos que los diferentes organismos cumplan su función con apego a la Constitución, hay cosas por aclarar, si el presidente se allana a que el Ministerio Público siga investigando, creo que es un gesto importante”, agregó.

Este martes, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, según informó Canal N.

Esta investigación se da en el marco de la contratación para la construcción del puente vehicular Tarata, adjudicado al consorcio Puente Tarata III, vinculado a la empresaria Karelim López; y también por el contrato de Petroperú para la compra de biodiesel a la empresa de Samir Abudayeh.