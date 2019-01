De Belaunde asegura que sus declaraciones no merecen una denuncia en Ética

El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) adujo que sus expresiones contra Fuerza Popular vertidas el lunes durante el Pleno del Congreso corresponden a una "valoración política" que no estuvo dirigida directamente a un congresista y, por lo tanto, no merece una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

"En este caso no ha habido una expresión dirigida a un colega en particular, lo que ha habido es una valoración política a hechos", manifestó en entrevista a RPP.

Para Alberto de Belaunde, la conducción de Daniel Salaverry al frente de la Mesa Directiva tiene "descolocados" a los parlamentarios de Fuerza Popular porque "están acostumbrados a tener presidentes del Congreso que eran voceros oficiosos de su bancada".

"Sigue esta intolerancia, pero los tiempos políticos han cambiado. Entonces yo sí creo que es necesario que nosotros como congresistas podamos canalizar la indignación de muchos ciudadanos y llevarla al Parlamento. Es importante que todas las voces sean escuchadas", agregó.

Asimismo, enfatizó que mientras Fuerza Popular considera sus declaraciones como un agravio y él las considera como una valoración, correspondía al presidente del Congreso determinar si la situación ameritaba una suspensión.

"Justamente para eso está quien dirige el debate y es el presidente del Congreso quien determina si amerita suspender la sesión o se da por superado el incidente", señaló.

En relación a la renuncia de Daniel Salaverry a Fuerza Popular, manifestó que esto no afectaría su permanencia en la Presidencia del Congreso. "Para acceder a la presidencia del Congreso se requiere tener una bancada. No me parece que la norma sea tan clara en cuanto a la permanencia", puntualizó.

Daniel Salaverry adelantado el último martes renunciará a la bancada de Fuerza Popular, luego de un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular firmara una moción de censura en su contra.

- Responde a Pedro Chávarry-

Alberto de Belaunde criticó a Pedro Chávarry por afirmar, al igual que la congresista Luz Salgado (Fuerza Popular), que las movilizaciones en su contra fueron financiadas por Odebrecht.

"Quiero brindar un desagravio público a los miles de ciudadanos que se han expresado pacifica y democráticamente. Es una vergüenza que se diga que son personas pagadas", indicó.

"Estuve en la marcha del jueves pasado y lo que encontré fueron familias, estudiantes, colectivos, todos impulsados por un gran cariño al país y por un hartazgo hacia la corrupción y la impunidad", añadió en declaraciones a ATV.

Cuestionó, además que Pedro Chávarry haya sostenido que quienes protestaron frente a su casa fueron un grupo de venezolanos.

"Claramente es una manera de tratar de canalizar esto a través de estos pequeños brotes de xenofobia que existen en el país. Me parece lamentable que se utilice a una población que está en situación de vulnerabilidad para tratar de ganar un rédito político", manifestó.