Becerril: "Martín Vizcarra le mintió al país al negar reuniones"

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril , criticó al presidente Martín Vizcarra por haber negado las reuniones que tuvo con la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, y que recién las reconozca cuando esta última las confirmó en una entrevista.

"Ella (Keiko Fujimori) dijo claramente que había dos reuniones. Creo que corresponde preguntarle al presidente (Martín Vizcarra) por qué le mintió al país y por qué no dijo la verdad", señaló Héctor Becerril ante la prensa.

Según el parlamentario, corresponde al presidente Martín Vizcarra explicar por qué no reconoció que se reunió con Keiko Fujimori, ya que la ex candidata presidencial ha asegurado que no pidió la reserva.

"Nuestra lideresa ha manifestado que no pidió una reserva. Por el contrario, ella ha manifestado que le hubiera gustado que sea pública", señaló.

Héctor Becerril, cuando se le preguntó por los motivos por los cuales Keiko Fujimori recién reveló las reuniones con Martín Vizcarra meses después, dijo que fue solo porque el tema surgió en una entrevista.

"La única persona que ha salido a decir la verdad cuando ha sido preguntada ha sido Keiko Fujimori", concluyó.

Horas después de que Keiko Fujimori revelara que se reunió en dos oportunidades con Martín Vizcarra, el presidente de la República reconoció que fue un error haber accedido a mantener en reserva dichas citas, algo que acató a pedido de la lideresa de Fuerza Popular, según su versión.