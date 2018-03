BCR: Ante vacancia inversionistas esperan que asuma Martín Vizcarra

Tras la admisión del pedido de vacancia en el parlamento con 87 votos a favor, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde , afirmó que el peor escenario - de acuerdo a los inversionistas - para el país y que generaría incertidumbre económica es la convocatoria a nuevas elecciones.

Por lo que indicó, que los inversionistas esperan dos escenarios: que no se apruebe la vacancia de PPK o que se asuma la presidencia el primer vicepresidente, Martín Vizcarra.

"El peor escenario de completa incertidumbre obviamente son las elecciones, (debido a que) nadie sabe quién gana y nadie sabría cuál sería la política el 2020, ese es el peor escenario, pero no está contemplado (por los inversionistas) o un porcentaje muy bajo", dijo.

"(Los inversionistas) No lo ven como una probabilidad (nuevas elecciones). El escenario que ven es o no vacancia o vacancia asumiendo el vicepresidente. El escenario de nuevas elecciones casi no se contempla", afirmó en conferencia de prensa.

¿Qué pasaría si renuncia Vizcarra y se convocan a nuevas elecciones? Al respecto, presidente del ente emisor señaló que tal situación "sería un cambio de visión, lo que tendría un efecto importante en los mercados financieros".

Tras la admisión del pedido de vacancia hoy, en los próximos diez días el jefe de Estado deberá acudir al parlamento para defenderse.