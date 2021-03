El periodista Jaime Bayly consideró que el candidato presidencial Hernando de Soto va a socavar su credibilidad tras vacunarse contra el COVID “porque no debió decirlo cuando fue pillado, debió anunciarlo, no lo hizo”.

“Yo no digo que Hernando de Soto ha cometido un delito pero sí una picardía que va a socavar su credibilidad y va a mellar su imagen porque no debió decirlo cuando fue pillado, debió anunciarlo, no lo hizo”, agregó durante su programa.

“Una cosa es que el Gobierno peruano haya sido muy inútil con el tema de la vacuna pero eso no justifica que un candidato presidencial, sea el señor De Soto o cualquier otro candidato, venga a vacunarse a Miami no siendo residente de Florida; y por lo tanto, burlando la ley, haciendo una picardía, una trampita”, manifestó.

En otro momento, el escritor peruano sostuvo que la explicación que dio el postulante es insatisfactoria.

“Soy amigo de él, pero soy más amigo de la verdad que de mis amigos”, acotó.