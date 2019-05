Bartra sobre Chávarry: "Hemos decidido en base a pruebas y hechos"

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) aseguró que su bancada decidió su voto en contra de la destitución e inhabilitación del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry "en base a pruebas y hechos".

Descartó, en ese sentido, que exista "una actitud soterrada en las decisiones" que se tomaron este martes en la Comisión Permanente por parte de Fuerza Popular.

"Nosotros hemos decidido en base a pruebas, en base a hechos, y en una base estricta sujeta a la Constitución, sujeta al Reglamento y sujeta además a lo que está establecido en el Código Penal para tipificar determinadas conductas", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Son los hechos los que definen las circunstancias y esas circunstancias han sido analizadas ayer, así que descarto totalmente que haya una actitud soterrada en las decisiones que se han tomado ayer", señaló.

Rosa Bartra indicó que durante el debate de ayer se demostró "que no existían los elementos de convicción" para tomar destituir e inhabilitar al fiscal supremo Pedro Chávarry.

"Se ha demostrado que no existían los elementos de convicción para tomar una decisión en el sentido que había recomendado el informe elaborado por Juan Sheput. Se ha tomado una decisión", indicó.

"Ahí están los hechos, son contrastables, nosotros no suponemos, no hacemos injerencias, porque no es lo que corresponde cuando hay decisiones de este tipo y no existían los elementos de convicción suficientes", añadió.

Finalmente, al ser consultada al respecto, Bartra explicó que en caso el Gobierno presente una cuestión de confianza, esta se evaluará en la Comisión de Constitución que preside antes de que pase al Pleno del Congreso.

"El Ejecutivo será responsable de las decisiones que tome. Si es que se presentase una cuestión de confianza, se evaluará la constitucionalidad del pedido [en la Comisión de Constitución]", manifestó.