La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), descartó que vaya a esperar un pronunciamiento de la Comisión de Venecia para la evaluación del proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020, propuesto por el Ejecutivo.

Destacó que “los tiempos del Parlamento son autónomos” y no dependen de ninguna variable externa que no sean las del mismo grupo de trabajo.

“Nosotros hemos consultado no solamente a juristas del territorio patrio, a expertos constitucionalistas en el extranjero -que es parte del rol que tiene el presidente de una comisión de consultar para poder tener la información necesaria- […] Los tiempos del Parlamento son autónomos y no dependen de una opinión externa ni de ninguna otra variable que no sea la dinámica propia de la comisión”, aclaró Rosa Bartra en diálogo con RPP.

El pasado 16 de agosto, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, envió una consulta a la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa que resuelve dudas en materia constitucional- para que emita una opinión sobre el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo.

El presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, le respondió el 30 de agosto indicándole que harán “su mayor esfuerzo” para preparar un borrador con una opinión que sea adoptada en la sesión plenaria de la ciudad de Venecia el 11 y 12 de octubre.

Además, le solicitó a Olaechea que le facilite un contacto en el Congreso para organizar una visita al Perú en la segunda mitad de setiembre y conversar personalmente con las autoridades involucradas.

“La Comisión de Venecia es el órgano de consulta en temas constitucionales más importante del mundo, es una opinión válida. Ellos van a visitar nuestro territorio patrio en los próximos días y -como corresponde- nosotros estamos atentos a lo que ellos nos tengan que decir”, aseguró Bartra.

En ese sentido, la legisladora fujimorista defendió que la Comisión de Constitución está atendiendo el proyecto de adelanto de elecciones y descartó cualquier tipo de “dilación” sobre su debate.

“En la Comisión de Constitución hemos empezado inmediatamente de recibido el proyecto de ley del Ejecutivo y vamos por la quinta sesión de trabajo […] Aquello que se dice sobre dilación, obstrucción o mala intención no son más que falacias. Estamos trabajando en el análisis de un proyecto de ley muy serio porque sugiere una reforma constitucional que cambia por completo las reglas de juego establecidas en la Carta Magna, así que tenemos que darle la importancia que esto tiene”, acotó.

Esta semana, en su primera sesión ordinaria del periodo 2019-2020, la Comisión de Constitución acordó declararse en sesión permanente y aprobó un cronograma de trabajo que incluye el debate del proyecto de adelanto de elecciones como prioritario.