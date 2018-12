La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) consideró que los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato “están haciendo una campaña para permanecer en el cargo”, luego que el coordinador de este grupo de trabajo, el fiscal superior Rafael Vela, denunciara hostilización de parte del Ministerio Público.

“Con absoluta tranquilidad creo que los fiscales están haciendo una campaña para permanecer en el cargo”, dijo en diálogo con la prensa.

Rosa Bartra aseguró que respeta la independencia de poderes e indicó que si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidiera hacer cambios en el Equipo Especial, esto no tendría por qué perjudicar la investigación que se sigue por el presunto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios en el Perú.

“Yo respeto profundamente la independencia que tiene que haber en el ejercicio de funciones y poderes del Estado. No voy a hacer un análisis de si se podría perjudicar o no porque entiendo que las personas podrían ser o no ser cambiadas y esto no tendría por qué alterar el curso de una investigación”, manifestó Rosa Bartra.

El último sábado, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, denunció que su grupo de fiscales está siendo “permanentemente hostilizado” por la investigación que le siguen a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

"Hemos sido permanentemente hostilizados. Al fiscal [José Domingo] Pérez se le ha iniciado una serie de investigaciones de manera interna en la institución. Todas ellas relacionadas con circunstancias o incidencias que tienen vinculación con este caso", indicó durante la audiencia de la apelación de Keiko Fujimori a los 36 meses de prisión preventiva que cumple.