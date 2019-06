Bartra cuestiona fórmula de la reforma política por ser similar a la reforma judicial

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), aseguró este martes que "la fórmula" de la reforma política propuesta por el Ejecutivo "es la misma" de la que utilizó con la reforma de justicia que ha sido "un fracaso rotundo".

"La fórmula es exactamente la misma: una junta de notables, expertos, que llevan una propuesta que el Ejecutivo hace suya, que impone al Congreso, en un caso nos la impusieron incluso con referéndum. El día de hoy seguimos sin Junta Nacional de Justicia (JNJ) y seguiremos así por varios meses más. Ni un solo integrante, el fracaso es rotundo", sostuvo durante su intervención.

"Lo de la JNJ puede no ser tan grave porque al final [...] el sistema sigue funcionando. Si el modelo va a replicarse, cuando nosotros fracasemos en el elecciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Prolongar el mandato presidencial? ¿Prolongar el mandato de las autoridades que no se logren elegir bien?", cuestionó.

Más temprano la Comisión Especial de JNJ decidió suspender hasta nuevo aviso la ceremonia de nombramiento y juramentación de Pedro Patrón Bedoya como miembro de la junta.

Esto luego de conocerse que el abogado tiene una acusación de presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado, tanto de esta entidad como de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En otro momento, Bartra pidió responsabilidad a los integrantes de la Comisión de Constitución para debatir la reforma de manera integral "bien hecha" y desde un punto de vista "descentralizado".

"Una reforma debe ser integral. La esencia de la participación política tiene que ser eso: la participación. Esta siempre debe ser vista como es el Perú, el Perú no es plano para mirarlo desde Lima, el Perú tiene montañas, tiene quebradas, tiene desiertos, tiene la selva, tiene el Perú profundo y a veces pues tenemos una visión demasiado centralista", señaló.

"Si vamos a hacer algo por una reforma que acerque al ciudadano al ejercicio político y vamos a dar reglas claras para que los ciudadanos quieran hacer política, hagámoslo bien", remarcó.

Finalmente, la legisladora dijo que anteriormente se abstuvo de opinar, debido a su rol como titular de dicho grupo de trabajo. Sin embargo, no quiso "dejar pasar la oportunidad de dejar" su postura al respecto.

"No quiero dejar pasar la oportunidad de dejar mi voz, aunque nada más de eso sirva. [...] Yo insisto. Seamos responsables. No he querido opinar, porque tengo la responsabilidad de dictaminar", manifestó.