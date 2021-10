A inicios de octubre, en una reunión con un grupo de cocaleros en el VRAEM, el ahora ministro del Interior, Luis Barranzuela, les dijo: “El poder está en el VRAEM, el poder no está en Lima. Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República: ¡no a la erradicación de la hoja de coca!”

Al ser consultado -en entrevista con Radio Exitosa- sobre el sentido de sus palabras, descritas líneas arriba, el ministro dijo que aquella ocasión con los cocaleros habló “en sentido figurado”.

“Ellos (los cocaleros) me hablaron de sus problemáticas. Cuando yo hablo lo hago en sentido figurado . No hay que ser tan semánticos, no hay que ser tan literales. Eso es una parte, un fragmento. Cuando uno es semántico, literal, nos puede llevar a la confusión total”, acotó.

Al ser consultado sobre si continuará la erradicación de la hoja de coca, usada como insumo para la cocaína, el titular del Ministerio del Interior dijo que está continuará y que no puede prohibirla ya que hay un decreto supremo del año 2003 que establece la reducción gradual y concertado de plantaciones de coca.

“Las erradicaciones siguen y continúan. Este ministro no ha autorizado tal despropósito (de parar la erradicación) porque estaría actuando en contra de la ley”, añadió.

-Vladimir Cerrón-

Al ser consultado sobres sus vínculos con el sentenciado por corrupción de funcionarios y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, del que fue su abogado hasta horas ante de jurar al cargo, el ministro dijo que no tiene vinculación con Cerrón ya que solo se abocó al “algunas diligencias” en el proceso que se le sigue por lavado de activos.

“Quiero descartar cualquier vinculación con los Dinámicos del Centro o con cualquier proceso de Vladimir Cerrón. Solo me aboque a realizar algunas diligencias en este caso en la que está siendo investigado por lavado de activos”, comentó.

También afirmó que “no está en riesgo” en caso la justicia determine la captura de Cerrón.

“En lo absoluto. No está en riesgo. Voy hacer cumplir la ley. Cuando se ejecuta una medida limitativa de derecho lo primero que hace el equipo de la policía es recurrir al Poder Judicial que dicta el mandato correspondiente. Por experiencia, solamente los entes específicos de ejecutarla tienen conocimiento de ello”, precisó.

En ese sentido, afirmó que su cargo es político, por lo que no puede cambiar una orden judicial o impedir que se ejecute.

-Perú Libre-

En otro momento, dijo que fue nombrado por el partido Perú Libre para ocupar la cartera del Interior.

“¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un gobierno de izquierda. He escuchado a periodistas que dicen ‘estamos en un gobierno de izquierda, ¿qué quieren que nombre, a un ministro que sale del Regatas?’ Todo este camino difícil, tortuoso, está lleno de abrojos. Lógicamente, cualquier nombramiento va a ser cuestionado”, añadió.

Luis Barranzuela pidió a la ciudadanía que evalúen su labor en base a sus acciones dentro del Ministerio del Interior, luego de descartar que haya algún tipo de conflicto entre su nombramiento y el hecho de haber asumido como abogado defensor de Vladimir Cerrón o el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien fue a visitarlo a su despacho recientemente.

“Guillermo Bermejo es un congresista que fue a darme su saludo y desde aquí invito a todos los señores congresistas de la República que vayan y se acerquen. Las puertas del ministerio están abiertas”, señaló.

Asimismo, justificó la contratación del abogado Ronald Atencio, quien también defiende a Bermejo y a Cerrón en sus respectivos casos, como representante legal por la investigación preliminar que se ha abierto en su contra por una denuncia vinculada a la azucarera Tumán.

“Como veíamos casos comunes, he determinado que el señor Ronald Atencio, que es un excelente profesional, excelente penalista, es a quien he recurrido. Es un joven abogado penalista que creo que va a aclarar este tema con el escudo de la verdad”, destacó.