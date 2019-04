Barata ratifica que Odebrecht apoyó campaña contra la revocatoria de Susana Villarán

El ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata manifestó que la empresa brasileña estaba preocupada por la posible revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, razón por la cual se decidió apoyar la campaña del No en el 2013.

Así lo señaló el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, al término del interrogatorio.

"Les puedo señalar de manera general de que [Barata] ha manifestado el apoyo a las campañas de la no revocatoria y también ha sido tajante que para la campaña de la reelección [de Susana Villarán] no han aportado nada", dijo.

Juárez Atoche también mencionó que Barata se ha comprometido a entregar pruebas de los pagos realizados para la campaña del No a la revocatoria de Villarán de la Puente en el 2013.

"Lo que ha hecho es corroborar lo que ya había manifestado anteriormente y lo que también ya habían declarado otros colaboradores eficaces. Ha indicado de que va a presentar la documentación correspondiente para acreditar los pagos que se han realizado", agregó.

Según explicó Juárez Atoche, Barata confirmó que 'Budian' es José Miguel Castro , ex gerente de la Municipalidad de Lima y brazo derecho de Susana Villarán. Son más de 4 mil folios que el ex representante de Odebrecht entregará a las autoridades peruanas.

No obstante, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato remarcó que las declaraciones de Jorge Barata "deben tomarse con las reservas del caso" y deben ser corroboradas con otros elementos recabados en la investigación.

Como se recuerda, 'Budian' figura en la planilla donde se registraban los sobornos de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2). Junto a ese nombre clave aparecía la frase "Concesiones Rutas de Lima" y los montos de US$ 420,168 y US$ 291,700.

Cabe indicar que ayer Barata declaró que José Miguel Castro, gerente municipal de Lima en la gestión de Susana Villarán, le pidió US$ 3 millones para la campaña contra la revocación.

El ex funcionario de Odebrecht explicó que de ese monto, US$ 2 millones fueron entregados al empresario brasileño Valdemir Garreta, propietario de la consultora FX Comunicaciones, en Brasil, que trabajó en publicidad y asesorías para la campaña por el No en el 2013.

Barata también añadió que el US$ 1 millón restante fue entregado directamente a José Miguel Castro en Lima.