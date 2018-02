Bancadas piden que ley que prohíbe publicidad estatal sea debatida en comisiones

En la Comisión Permanente del Congreso se debatió hoy la propuesta del congresista, Mauricio Mulder, que prohibirá la publicidad estatal en los medios de comunicación.

Durante su intervención, el parlamentario defendió su propuesta afirmando que en el gobierno de PPK, el sector que más ha gastado en publicidad en medios de comunicación ha sido la PCM seguido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mientras que en menor medida gastó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. “En total se ha gastado en este gobierno un total de S/ 46 millones en publicidad en los medios de comunicación”, puntualizó.

A su turno, los parlamentarios de Peruanos por el Kambio, Acción Popular y Frente Amplio solicitaron que la propuesta sea analizada también por las comisiones de Transporte y Comunicaciones y de Constitución.

Así, el presidente Juan Sheput consideró que no se puede limitar la capacidad del gobierno para comunicar y rendir cuentas a la población a través de los medios de comunicación, por lo que cuestionó que se permita la publicidad estatal únicamente por redes sociales.

“Mucha gente puede tener acceso a teléfonos celulares, pero no a datos, que es una cuestión completamente distinta ya que tiene el dispositivo pero no tiene acceso a datos por lo tanto no van a poder acceder a las redes sociales”, agregó.

Por su parte, el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú consideró que no se debería prohibir la publicidad estatal, por el contrario debería regularse.

Ante lo cual, la parlamentaria fujimorista, Úrsula Letona, planteó que se fijen topes en el presupuesto institucional de apertura para los gastos de publicidad en cada sector. Esta propuesta será debatido el próximo miércoles para considerar aportes de diversas bancadas.